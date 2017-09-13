'Büyümeyi daha da yukarı çekecek atılımlar gerçekleştireceğiz'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ Antalya Fuar Merkezinde düzenlenen 8. Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılışında yaptığı konuşmada, YÖREX'in yöresel ürünlerin daha fazla ticari değer kazanabilmesi için önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin en önemli saklı güçlerinden birisinin yöresel ürünler olduğunu belirten Elvan, bir yöresel ürünün kendi ülkesinde yaygınlaşmadan küresel ölçekte marka haline gelemeyeceğini dile getirdi.

Elvan, dünyada güçlü olarak ayakta kalmanın şartının üretmekten geçtiğini ifade etti.

"Ekonomimiz adeta düşman çatlatıyor"

Kalkınma Bakanı Elvan, konuşmasında Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde de bulundu.

"Ekonomimiz adeta düşman çatlatıyor." diyen Elvan, 2016 yılında FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilen hain bir darbe girişimi yaşandığını anımsatarak, böyle bir girişim başka bir ülkede olsa ekonominin allak bullak olacağını ancak Türkiye ekonomisinin bu ağır travmayı hızla atlattığını kaydetti.

"3. çeyrekte yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme gerçekleştirebileceğimizi görüyoruz"

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu düşürmek için adeta yarışa girdiklerini ama bekledikleri gibi olmadığını vurgulayan Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hükümet olarak bir taraftan biz, diğer taraftan Merkez Bankası'nın almış olduğu tedbirlerle Türkiye ekonomisi büyüdü ve büyümeye devam edecek. 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5,2'lik bir büyüme performansı gerçekleştirdik. İkinci çeyrekte yine yüzde 5,1'lik büyüme gerçekleştirdik. İnşallah 3. çeyrekte öncü göstergelere baktığımızda yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme performansı gerçekleştirebileceğimizi görüyoruz. Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Ancak yüzde 5'lik bir büyüme bizim için yeterli değil. İnşallah büyüme patikasını daha da yukarı çekecek, ciddi adımları ve atılımları gerçekleştireceğiz. Biz 2023 hedeflerimize, 2053 hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmenin yollarını arayacağız. Bu da tabiki üretimden yatırımdan ve ihracattan geçiyor. Türkiye'nin rekabet gücünün çok daha yüksek noktalara ulaşmasından geçiyor."