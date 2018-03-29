  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Büyümede tedbirlerin kararlılıkla uygulanmasının payı var

2017 büyüme verilerini değerlendiren Kalkınma Bakanı Elvan, "Başarıda devreye konulan tedbirler ve bunların kararlı bir şekilde uygulanması büyük bir paya sahiptir" dedi.

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Büyümede tedbirlerin kararlılıkla uygulanmasının payı var

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı açıklamada, 2017 yılına ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 7,4'lük güçlü büyüme ile 2013'ten sonraki en iyi performansına ulaştığına dikkati çeken Elvan, ayrıca yılın son çeyreğindeki yüzde 7,3'lük büyümenin piyasa beklentilerinin üstünde olduğunu kaydetti.

Bakan Elvan, gerçekleşen büyüme rakamlarını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, "Bu başarıda hükümetimizce zamanında devreye konulan tedbirler ve bunların kararlı bir şekilde uygulanması büyük bir paya sahiptir. Geldiğimiz noktada Türkiye ekonomisi büyümesi ile G-20 ülkeleri içerisinde zirvede, OECD ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer almıştır" dedi.

"Enflasyon ve cari açık kalıcı olarak aşağı çekilecek"

Elvan, güçlü büyümenin yanı sıra kamu maliyesi ve bankacılık sektörünün bilanço yapısının ekonominin sağlam temeller üzerinde ilerlediğini gösterdiğine dikkati çekerek, bütçe açığının milli gelire oranının Orta Vadeli Program tahmininin yarım puan altında kalarak yüzde 1,5 olarak gerçekleştiğini, kamu borç stokunun milli gelire oranının yaklaşık yüzde 28 olduğunu kaydetti.

Birçok öncü göstergeyle olumlu bir giriş yapılan 2018'de de ekonominin büyümesini sürdüreceğini belirten Elvan, "Yakında açıklanacak yeni teşvik paketi ve tedbirlerle bu süreç desteklenecektir. Yapısal reformlara da devam edilerek, enflasyon ve cari açık kalıcı olarak aşağı çekilecektir. Türkiye ekonomisi güçlüdür. Kararlı ekonomi yönetimi, dinamik ve üretken özel sektörü ile bu gücünü koruyacaktır. Milletimizin de desteğiyle Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: ekonomi, büyüme rakamları
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