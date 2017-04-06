Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şişli Perpa Ticaret Merkezi'nde esnafla bir araya geldiği programda, bakanlık olarak ticaretin geliştirilmesi adına yaptıkları çalışmalar ve referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcıların talep ettiği Çek Yasası'nın hayata geçirildiğini hatırlatan Tüfenkci, karekodlu çek uygulamasının sunduğu imkanlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. İlk çekte para cezası, ikinci çekte hapis cezası getirildiğini belirten Tüfenkci, güvenli ticaret yapılması noktasında gelen taleplerin çoğuna yanıt verdiklerini söyledi.

Tüfenkci, hayata geçirilen Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile ilgili, "Uygulama kapsamında bugüne kadar 4 bine yakın rehin işlemi oldu. Ciddi bir meblağla bu işlemler, bilindikçe, artmaya devam ediyor." dedi.

Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, girişimin milletin iradesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu ile atlatıldığını söyledi. Tüfenkci, darbe girişimi ve terör olaylarının ekonomik etkilerine karşın alınan tedbirler sonucu 2016'da yüzde 2,9-3 büyüme yakalamanın önemli olduğunu vurguladı.

Son çeyrekte de yüzde 3,5'lik büyüme yakalandığını hatırlatan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"2017'ye de güçlü bir başlangıç yaptık. İhracat rakamlarımızın son yılların en yüksek rakamlarına ulaştığını görüyoruz. Üretim rakamlarımızda, imalat sanayi endekslerinde, tüketici güven endekslerinde rakamların hızlı şekilde beklenti anketlerinin üzerine yükseldiğini görüyoruz. İnanıyorum ki 2017'yi geçen yıldan çok daha iyi oranlarla kapatacağız. Orta Vadeli Program'da (OVP) öngördüğümüz yüzde 4,5 büyümenin, 2017'de, çok daha üzerinde büyüme rakamlarını yakalayacağız.

Bu büyüme rakamları Türkiye için çok önemli. Biz her yıl 1 milyon insanımıza iş bulmak zorundayız. Her yıl 1 milyon genç iş gücüne katılıyor. Onlara yeni yatırım alanları, yeni fabrikalar kurmamız, işimizi aşımızı büyütmemiz lazım. Yeni hamlelerle bunu gerçekleştirmek zorundayız."