"Büyüme rakamları açıklandığında Türkiye dünyada bir numara olacak"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzincan'da 13 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzincan 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı.

"Faizi sıfıra indirene kadar durmak yok"

Milletin ve devletin 2001'den önce namerde muhtaç halde olduğunu belirten Zeybekci, "Bu ülkeye IMF memuru geldiği zaman Cumhurbaşkanı, Başbakan hizaya geçerdi. Bu ülkede toplanan 100 liralık verginin 87 lirası faize gidiyordu. Bunu yaptıklarında bu ülkede ne olur, taş üstüne taş konur mu, hizmet olur mu, devlet çalışır mı? Bugün 100 liralık verginin 10 lirası faize gidiyor. Bundan bile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım razı değil. Bunu sıfıra indirene kadar durmak yok, yola devam." diye konuştu.

Zeybekci, Türkiye'nin dünyanın 17'inci, Avrupa'nın 6'ıncı büyük ekonomisi haline geldiğine işaret ederek, artık çok daha iyi durumda kanlı ve canlı bir Türkiye'nin olduğunu aktardı.

"Onlar, kaptanın Recep Tayyip'ine razı değiller"

Böyle güçlü bir Türkiye'nin istenilmediğini vurgulayan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Onun için güçlü Türkiye istemiyorlar. Onun için bu millete hükmedecek, bu milleti yönetecek, bu millete hakim olacak, bu millete, 'dağdaki çoban, göbeğini kaşıyan bidon kafalı adam.' diyecek olanlar gelsin istiyorlar. Onlar topal Dursun'un Binali'sine razı değiller. Onlar amele Şükrü'nün Nihat'ına razı değiller. Onlar, kaptanın Recep Tayyip'ine razı değiller. Onların istedikleri başka ama bu millet ne derse o olur."

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'un dünya demokrasi tarihine giren bir sivil Türk demokrasi devrimi olduğunu dile getiren Zeybekci, milletin bu tarihte, bayrak, vatan, bağımsızlık, namus, din, demokrasi ve milli irade için bedel ödediğini anlattı.

Zeybekci, darbecilerin kullandığı "yönetime el konulmuştur" ifadesini hatırlatarak, "Son el koymayı bu ülkede millet yaptı. Bu aziz millete hizmetkar olmak Rabbim'in bir lütfudur. Milletimize ne kadar hizmet etsek azdır. Bu topraklarda AK Parti'li olmak da bir gurur meselesi. 81 ilde, 780 bin kilometrekarede, 80 milyonda, bu topraklarda, Erzincan'ın bütün sokaklarında, mahallelerinde eğer başı dik, alnı açık, gururla yürüyecek bir siyasi parti mensubu varsa o da AK Parti'dir. Başka hiç kimsenin bu hakkı yoktur." diye konuştu.

Bakan Zeybekci, 15 Temmuz'un darbe değil bir işgal girişimi olduğunu ifade ederek, gezi olayları, 17-25 Aralık ve 7 Haziran seçimleriyle çukur eylemlerinin planlı yapıldığını söyledi.

Milletin, sahipleri başka olanları çukurların içine gömmesini bildiğini dile getiren Zeybekci, "Tüm bu olaylar ne için? Onlar istiyor ki onlara tabi olan bir Türkiye olsun. Onlar istiyor ki ecdadın emaneti bu coğrafyada onlar haritaları baştan çizerken biz namerde muhtaç olalım, canımızla, başımızla uğraşalım. Onun için diyoruz ki '15 Temmuz bir işgal girişimiydi.' Çünkü yapacakları başka bir şey kalmamıştı. Yaptıkları her şeyi, tuzağı bu millet, Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım onların başına çalmıştır." ifadelerini kullandı.

"Yari güzel olanın başı belasız olmaz"

FETÖ'nün darbe girişimine işaret ederek, "Yari güzel olanın, başı belasız olmaz." diyen Zeybekci, "Bakın nereden nereye geldik. Hangi oyunlardan, hangi tuzaklardan... Geçen seneki tuzak, onların bütün algı operasyonları, aklını, ruhunu, vicdanını, kendini bile o Pensilvanya'daki şarlatana satmış olanların tüm gayretlerine rağmen, bu yüce ülke, bu millet, bakın büyüme rekorları kırıyor. İhracat rekorları kırıyoruz. Bir yere yazın, 12 Aralık'ta üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandığında Türkiye dünyada bir numara olacak. Öyle laf veya gaz değil, göreceğiz tarihi de verdik." dedi.

Kaynak: AA