Büyük ölçekli işletmelere dövizle borçlanma sınırı getiriliyor

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ardından büyük ölçekli işletmelere de dövizle borçlanma sınırı getiriliyor. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "15 milyon dolar üzerinde döviz borcu bulunan 2 bin 118 şirket için veri tabanı ve düzenleme çalışmalarını bu yılın ilk yarısında tamamlayacağız" dedi.

Şimşek, küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik tedbirlerin ardından çalışmaların ikinci aşamasını büyük ölçekli şirketlerin oluşturduğunu belirtti.

Dövizle borçlanmaya sınırlama düzenlemesi, kurda oynaklığı azaltarak enflasyonu iyileştirmeye yönelik yapılıyor. Düzenlemeyle, kırılganlıkları azaltarak istikrarlı büyümeyi kalıcı kılmak amaçlanıyor.

"Önemli bir yapısal reform ve dönüşüm"

Şimşek, kur riskinin yönetilmesi çalışmasının çok kapsamlı olduğunu ve ülkenin gerçeklerine uygun dizayn edildiğini vurgulayarak, bu mevzuat çerçevesinin önemli bir yapısal reform ve dönüşüme işaret ettiğini söyledi.

Dünyada bu konudaki başarılı ülke örneklerinin incelendiğini ve bunlardan istifade edildiğini anlatan Şimşek, diğer taraftan Türkiye'ye özel parametrelerin de dikkate alındığını belirtti.

Şimşek, "Risklerin zamanlı ve detaylı tespiti kadar risk yönetim anlayışının yerleşmesi, risk yönetim araçlarının standardize edilerek yaygınlaştırılması ve maliyetlerin iyileştirilmesi, çalışmamızın önemli bileşenlerini oluşturuyor. Mevzuat çerçevesi kadar uygulamayı da planlıyoruz. Bu yönüyle örnek teşkil edecek kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü söyleyebilirim. Kur riski yönetimiyle, hem mevzuat çerçevesi hem de uygulamaya yönelik atılacak adımlarla örnek teşkil edecek bir yapısal reformu hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA