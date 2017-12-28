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Buradasınız : » » Büyük ikramiyenin sahibi İstanbul'da 20 lüks villa alabilecek

Büyük ikramiyenin sahibi İstanbul'da 20 lüks villa alabilecek

Yılbaşı çekilişinde 61 milyonluk büyük ikramiye sahibine hayallerine kavuşma imkanı verecek.

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Büyük ikramiyenin sahibi İstanbulda 20 lüks villa alabilecek

Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin tümünün satılması halinde toplam 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak.

Bilet gişeleri önünde günlerdir uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, büyük ikramiye heyecanını yaşıyor. Milli Piyango'nun, 31 Aralık pazar akşamı yapılacak Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor.

61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye ile son günlerde gündemin tepesinde yer alan dijital para Bitcoin'den bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 adet alınabilecek.

223 bin 443 adet çeyrek altın, 111 bin 721 adet yarım altın, 57 bin 656 adet cumhuriyet altını, 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik alınabiliyor.

En büyük hayaller sıralamasında ilk üçten hiç kopmayan ev satın almak isteyen talihli ise İstanbul'da 3'er milyon liralık 20 lüks villa satın alınabilecek.

300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire de alınabilecek büyük ikramiyeyle, sayısız kedi evi, tonlarca mama, çorak topraklara dikilebilecek milyarlarca ağacın bedeli, bakıma muhtaç yaşlılara destek ya da eğitime ulaşmada dezavantajlı on binlerce çocuğun öğretim masrafları karşılanabiliyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: milli piyango, büyük ikramiye
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