  • 17 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.667
    EURO 4.308
  • BIST 107364.16
    ALTIN 151.428
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bütçede en yüksek pay 'Maliye'nin

Bütçede en yüksek pay 'Maliye'nin

Maliye Bakanlığı 203,8 milyar lira ödenekle bütçeden gelecek yıl en fazla pay alacak kamu idaresi oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bütçede en yüksek pay Maliyenin

Maliye Bakanlığı 203,8 milyar lira ödenekle bütçeden gelecek yıl en fazla pay alacak kamu idaresi oldu. Hazine Müsteşarlığı 97,9 milyar lirayla ikinci, Milli Eğitim Bakanlığı 92,5 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı.

TBMM'ye sunulan 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'na göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 751 milyar 299 milyon 665 bin lira, özel bütçeli idarelere 88 milyar 528 milyon 812 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 4 milyar 673 milyon 105 bin lira ödenek tahsis edilecek.

Bütçeden en yüksek payı 203,8 milyar lira ile Maliye Bakanlığı aldı. Maliye Bakanlığını, 97,9 milyar lira ile Hazine Müsteşarlığı ve 92,5 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı izledi.

Söz konusu bütçede, genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığına 845,3 milyon lira, TBMM'ye 1,2 milyar lira, Başbakanlığa 1,6 milyar lira, MİT Müsteşarlığına 2,3 milyar lira kaynak ayrıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 59,7 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığına 40,4 milyar lira, Sağlık Bakanlığına 37,5 milyar lira, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 26,7 milyar lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 27,8 milyar lira kaynak aktarıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı için ayrılan ödenek 21,7 milyar lira, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı için ayrılan ödenek ise ise 31,3 milyar lira oldu.

Özel bütçeli idareler

Özel bütçeli idareler arasında en yüksek pay 18,1 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrıldı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURTKUR) de 13,9 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğünün ardından en çok pay alan ikinci özel bütçeli kurum oldu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 12,9 milyar lira, TÜBİTAK'a 3,2 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğüne 3,1 milyar lira bütçeden kaynak tahsis edildi.

Etiketler: maliye bakanlığı, bütçe
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER