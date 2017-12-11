Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu başladı.

Meclis Genel Kurulu'nda, 2018 yılı bütçe tasarısının açılış konuşmaları yapılıyor.

2018 bütçe tasarısının sunuşunu, Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptı.

Liderlerden, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkacak.

Genel Kurulda yarından itibaren, bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların bütçeleri görüşülecek.

Bütçe görüşmeleri, aralıksız 12 gün sürecek.

Görüşmeler boyunca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretçi alınmayacak.

TRT HABER

