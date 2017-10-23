Bursa'da okullarda 3 milyon lira enerji tasarrufu sağlandı

Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan İl Enerji Verimliliği Projesi (EVeP16) kapsamında su, elektrik ve doğalgaz kullanımıyla ilgili yapılan çalışmalarda, toplam 3 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya, müdürlüğe bağlı kurum ve okul binalarında enerjinin verimli kullanımını sağlamak amacıyla İl Enerji Verimliliği Projesi'ni 2015'te başlattıklarını hatırlattı.

Sarıkaya, proje kapsamında enerji kullanımlarıyla ilgili veri tabanı oluşturduklarına işaret ederek, "Bu projenin yürüyebilmesi için yazılıma ihtiyaç vardı. Teknik öğretmenlerin yazdığı yazılımla bu projeyi yönetiyoruz. Tamamen bize ait yazılımın kullanılması bütün okullarda yaygınlaştırıldı. Sadece Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yüzde 40'lara varan enerji tasarrufu potansiyelimiz var. Hem ödediğimiz faturalarda hem de kullandığımız metreküp, kilovat/saat gibi birimlerde tasarruf edeceğiz." diye konuştu.

Su kullanımında 1, doğalgazda 2 milyon lira tasarruf

Projeyle okullardaki su, elektrik gibi teknik altyapıları, kaçakların olup olmadığını ve periyodik bakımları bir merkezden yönetmeye başladıklarını dile getiren Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Bir ilçede yaptığımız çalışmalar sonucunda su kullanımında 1 milyon lira civarında tasarruf sağladık. Akıllı sayaçları okullara kurmaya çalışıyoruz. Su aboneliğinde 100 okula akıllı sayaç kurduk. BUSKİ ile yaptığımız protokole göre, saati okumaya giden görevli personel okuduğu zaman kullanım bilgileri aynı zamanda bizim veri tabanımıza da düşüyor. Bu sayede bazı okullarda su kaçağı olduğunu belirledik. Birimdeki arkadaşlarımız o okullara gitti, altyapı iyileştirmelerini yaptı. Akıllı sayaçlar sayesinde 100 okulda metreküp olarak yüzde 20'erde düşüş yani tasarruf sağlandı."

Sarıkaya, bu projede Milli Eğitim Bakanlığının onayını aldıklarını, bakanlığın bütün illere aynı projenin uygulanması yönünde talimat verdiğini aktardı. AA