Burhaniye'nin aromalı zeytinyağları dünyaya ihraç ediliyor

Rekolte ve kalite açısından zeytinyağı üretiminde önde gelen Edremit Körfezi'nde bir firmanın 250 mililitrelik şişelerde limon, yeşil çay, fesleğen gibi 15 çeşit aromayla ürettiği zeytinyağları, yurt içinde ve dışında ilgi görüyor.

Balıkesir Burhaniye'de akademik araştırmalara dayalı farklı yöntemlerle zeytinyağı üreten Laleli Zeytin ve Zeytinyağı İşletmesi'nin sahibi Mehmet Laleli, aromalı üretimine ilk olarak çaylı zeytinyağıyla başladıklarını söyledi.

Çaylı zeytinyağının antioksidan bileşikleri, biofenolik içeriğinin yüksek olduğunu anlatan Laleli, "Artvin'de taze çay yaprağı kesiliyor, kargoya veriliyor, buraya geliyor ve sabah bize ulaştığı gibi zeytinlerle işleniyor. Narenciye grubu aromalı zeytinyağı da üretiyoruz. Bergamot, limon, mandalina ve portakallı ürünlerimiz de var. Aromalı ürünlerimiz, zeytinyağını sevmediğini iddia eden gençleri bu inatlarından vazgeçirebiliyor" dedi.

"Oyun değiştirici bir ürün"

Aromalı zeytinyağını "çığır açıcı ve oyun değiştirici bir ürün" olarak gördüklerini belirten Laleli, şöyle konuştu:

"Pazar bu ürünü yeni tanıyor. Acı ve tatlı kırmızı biber, yeşil biber, bergamot, sumak, fesleğen, limon, yeşil çay, anason, defne, sarımsak, biberiye, kekik, mandalina, portakal aromalı 15 etiketli zeytinyağımız var. 250 mililitrelik şişelerde yıllık 2,5 ton üretiyoruz. Bunun yüzde 80'inden fazlasını Japonya, Almanya, Amerika ve Malezya'ya ihraç ediyoruz. Japonya, daha çok limon, bergamot ve sarımsaklı, Almanya, acı kırmızı biber, sarımsak ve fesleğenli, Malezya ise fesleğen, limon ve sarımsaklı zeytinyağını tercih ediyor. Bu ülkelerden talep giderek artıyor."

Zeytinyağı organik bileşenle reaksiyona girmiyor

Zeytinyağının sağlığa faydalı olan kısmının yağ asitleri kadar fenolik bileşikler de olduğunu söyleyen Laleli, "Bizim elimizdeki Edremit tipi yağlık zeytinin fenolik bileşiği 600 miligrama kadar çıkıyor. İçinde çok hafiften enginar, vanilya, karabiber kokusu geliyor ama bunlar bir lezzet öğesi olarak değerlendiremeyecek kadar kısıtlı" dedi.

Üretimde aroma veren ürünle zeytini aynı aynı makineye attıklarından bahseden Laleli, şöyle konuştu:

"Hepsi aynı anda posasıyla çıkıyor, zeytinyağı ayrılıyor. Böylece zeytinyağı organik bileşikle reaksiyona girmiyor, şişenin içinde bozulmuyor, oksidasyona uğramıyor. Hem fenolik bileşik grubu artıyor, lezzet ilave ediliyor hem de uzun ömürlü oluyor."

Kahvaltılarda, salatalarda, mezelerde kullanılıyor

Laleli, sarımsaklı zeytinyağını tüketerek, sarımsak lezzetinin alındığını vurguladı.

"Sarımsaklı bir salata, yoğurt yiyip de ağzınızın kokmamasını istemez misiniz? O zaman sarımsaklı zeytinyağı en iyisi. Hem sarımsak lezzetini alıyorsunuz hem de nefesiniz kokmuyor."

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, aromalı zeytinyağı üretiminin kısıtlı olduğunu söyledi.

Çeşnili diye de bilinen aromalı zeytinyağlarının özellikle kahvaltılarda, salatalarda, zeytinyağlı yapılmış olan soğuk mezelerde kullanıldığını belirten Kıvrak, "Çok güzel lezzet veriyor ve çok da sağlıklı. Bunu tavsiye ederiz. Özellikle tüketicilerimize aromalı zeytinyağlarını kahvaltıda ve soğuk yemeklerde tüketmelerini öneririz" dedi.

Kaynak: AA