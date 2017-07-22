Burdur'da lavanta hasadına başlandı

Tarihi güzellikleri görmek için kentte bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) heyeti, Burdur Valiliğinin düzenlediği etkinlik kapsamında Lisinia Doğa Merkezi'ni gezdi.

Merkez sorumlusu Öztürk Sarıca'dan bilgi alan Vali Şerif Yılmaz ve beraberindekiler, bahçeleri gezerek bu yılın lavanta hasadını başlattı.

Vali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lisinia'da uzun yıllardan beri tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalışmalar yapıldığını belirterek Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğinde yaban hayatında yaralanan, hasar gören, bakıma muhtaç hayvanların da rehabilitasyonunun yapıldığını söyledi.

Lisinia'nın insanların doğayla iç içe olabileceği bir alan olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'nin farklı illerinden özellikle lavanta bahçelerini görmek için kente ziyaretçiler geldiğini anlattı.

Yılmaz, "Özellikle tıbbi aromatik bitkiler, ülkemiz açısından çok önemli. Sadece burada değil, yetişebilen her yerde yetiştirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin İthal ettiği parfümlerin büyük bir kısmının ham maddesi ülkemizde yetişebilir. Bunları burada damıtıp, koku haline getirip, daha yüksek seviyede gelir getirecek şekilde değerlendirebiliriz. Katma değeri ülkemizde kalacak şekilde değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Lisinia'da ve Yeşilova Akçaköy'de lavanta derelerinin olduğuna değinen Yılmaz, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaşmaya başladığını aktardı.

- "Amacımız, doğa turizmini üst safhaya getirmek"

TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi Davut Günaydın da birlik olarak Türkiye'nin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini tanıtma misyonları olduğunu ifade etti.

İç turizm dinamiklerini harekete geçirmek için çok ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Günaydın, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız özellikle doğa turizmini üst safhaya getirmek çünkü elimizde çok güzel rakamlar var. Dünyada doğa turizmi işinde yaklaşık 150 milyar dolarlık bir ciro var. Fransa'daki Provence bölgesinden hiçbir eksiğimiz yok, fazlamız var. Biz bu değerleri, tarihi ve doğal güzellikleri en güzel şekilde pazarlayarak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz."

Protokol üyeleri ve turistler, lavanta hasadı yaptı. Bazı turistler de lavanta bahçesinde fotoğraf çektirdi. AA