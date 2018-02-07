Bulgaristan'ın gümrük birliği ile ilgili Türkiye'ye desteği tam

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Gümrük Birliğinin güncellenmesinin her iki tarafın da, gerek Avrupa Birliği’nin gerekse Türkiye'nin menfaatine olduğu hususunda kesin mutabakatımız var." dedi.

Bulgaristan'da resmi temaslarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edildi. Zeybekçi, Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile de görüştü.

Bakan Zeybekci, mevkidaşı Karanikolov ile katıldığı çalışma yemeğinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bulgaristan temaslarının verimli geçtiğini dile getiren Zeybekci, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine de değindi.

"Bulgaristan bu konuda Türkiye'ye yüzde yüz destek veriyor"

"Gümrük Birliğinin güncellenmesinin her iki tarafın da gerek Avrupa Birliği’nin gerekse Türkiye'nin menfaatine olduğu hususunda kesin mutabakatımız var." diyen Zeybekci, haziran sonuna dek AB'nin dönem başkanlığını yapacak Bulgaristan'ın da bu konuda Türkiye'ye yüzde yüz destek verdiğini aktardı.

Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu (anlaşma) Türkiye'ye verilen bir imtiyaz, bir ödün değildir. Bu, AB'nin daha çok menfaatine olan, karşılıklı menfaatlerin maksimize edildiği bir anlaşmadır. Bulgaristan'ın gerek Başbakanı Boyko Borisov gerekse ekonomi Bakanı Emil Karanikolov gerekse Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile görüşmelerimizde 'Türkiye ile Avrupa Birliği'nin Gümrük Birliği Anlaşması, Türkiye’ye verilen bir imtiyaz değildir.' diyoruz. Zaten, şu anda yürürlükte olan bir Gümrük Birliği anlaşmamız var. Bu anlaşma, doğrudan doğruya aramızdaki ticaret hacmimizi 160 milyar dolar seviyesine çıkarttı. Hedefimiz, tamamen ekonomik bir entegrasyon."

AA