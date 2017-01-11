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Buradasınız : » » Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu

Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu

Bulgaristan'a açılan sınır kapılarından Kapıkule'de 6, Hamzabeyli'de 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

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Bulgaristana açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi ve ülkesindeki kötü hava şartlarından dolayı ağır tonajlı araçların trafiğe yük bindirmemesi amacıyla Türk tarafındaki sınır kapılarında yoğunluk oluştu.

Kapıkule'deki yoğunluktan haberdar olan tır sürücülerinden bazıları Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yöneldi, bu yüzden bu sınır kapısında da yoğunluk arttı.

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek isteyen tır şoförleri, Kapıkule'de 6 Hamzabeyli Sınır Kapısında da 2 kilometrelik tır kuyruğunda beklemeye devam ediyor.

Sürücüler, soğuk nedeniyle kuyruklarda güçlük çektiklerini belirterek Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap vermemesine ilişkin yetkililerin girişimlerini artırması gerektiğini kaydetti. AA 

Etiketler: Bulgaristan, sınır kapısı, tır yoğunluğu, Hamzabeyli
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