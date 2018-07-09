Buğday ve arpa üretiminde çiftçilerin yüzü güldü

Afşin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Muttalip Kurt, ilkbaharın yağışlı geçmesi dolayısıyla buğday ve arpa verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini söyledi.

Kurt, kıraç arazide buğday ve arpa hasadının devam ettiğini belirtti.

"Geçen yıl bölgemizde yaşanan kuraklık çiftçimizi çok mağdur etti. Geçtiğimiz dönem kıraç arazilerimizden 200 ile 250 kilogram buğday ve arpa alırken bu yıl 500 ile 550 kilogram arasında hasat ediliyor. Özellikle mayıs ve haziran aylarında yağışların bol olmasıyla ortalamanın üzerinde bir verimle karşılaştık. Kıraç alanlarda 1 dönümde 500-550 kilogram arpa gördüğümüz arazilerimiz oldu. Tabi biz bunu ortalamaya dönüştürdüğümüzde 450 kilogram gibi verimle karşılaştık. Tabi bu durum bizi de çiftçimizi de mutlu etti."

Emeklerinin karşılığını aldıklarını söyleyen çiftçi Fatih Pemik de, "Bu seneki verimimiz elhamdülillah çok güzel. Çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alıyor" dedi.

Kaynak: AA