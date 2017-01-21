Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde (AOÇ) düzenlediği basın toplantısında, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) sigorta kapsamıyla ilgili yeni düzenlemeleri anlattı.

Çelik, tarımsal üretimin doğası gereği olumsuz iklim şartları başta olmak üzere, pek çok riske açık durumda bulunduğuna dikkati çekerek, Tarım Sigortaları Kanunu'nu 2005 yılında çıkardıklarını, TARSİM'in de 2006 yılının Haziran ayından itibaren faaliyetlerine başladığını hatırlattı.

Çelik, 2016'daki sigortalanma oranının yüzde 10-20 arasında olduğuna dikkati çekerek, devletin verdiği desteklere rağmen sigortalanma oranının düşük olmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Bu alanda yapılması gereken çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"2017 yılında uygulamaya koyduğumuz ilklerle birlikte doğal afetlerden kaynaklı tüm tarımsal riskleri sigorta kapsamına almış bulunuyoruz. Bunlar ülkemiz tarımı ve üreticisine çağ atlatacak sigortacılık açısından devrim niteliğindeki yaklaşımlardır. Tüm Türkiye'de buğday kuraklık karşısında güvence altına alınıyor. Ürünleriyle birlikte meyve ağaçlarını teminat kapsamına alıyoruz. Kirazda yağmur kaynaklı miktar kaybını, asma yaprağını da bazı risklere karşı teminat kapsamına almış bulunuyoruz. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik hırsızlık teşebbüsü temelli zararları teminat kapsamına almış bulunuyoruz. Bu teminatlarla üreticilerimiz hem risklerini güvence altına aldılar hem de meyve ağaçlarını ve hayvanlarını rehin ettirerek kredi kullanma imkanını elde ettiler. Çiftçilerimizin karşılaşabileceği bütün doğal riskler TARSİM teminatı altındadır. Buğday için 2017 itibarıyla başlayan kuraklık teminatı 2018 yılında tüm tahıl ürünleri için geçerli olacak şekilde yaygınlaştırılacak. 2018'e geldiğimizde artık TARSİM kapsamına alınmayan ürünün kalmayacağını görmüş olacağız. Nihayi hedefimiz ise gelir sigortasını hayata geçirerek çiftçimizin işletme gelirlerini güvence altına almak. İnşallah önümüzdeki dönemde de artık gelir sigortasının hayata geçirilmesi sürecine girmiş olacağız."

"TARSİM kara gün dostu"

Bakan Çelik, geçen yıl 72 ilde 562 bin çiftçiye ait 2 milyon 470 bin hektar arazinin doğal afetlerden zarar gördüğünü belirtti. TARSİM'in kara gün dostu olduğunu vurgulayan Çelik, bunu nedenle çiftçilere bir an önce tarım sigortalarını yaptırmalarını tavsiye etti.

Çiftçilerin sigorta yaptırırken büyük bedeller ödemeyeceğine işaret eden Çelik, Türkiye'de işletme büyüklüklerinin ortalama 60 dekar civarında bulunduğunu söyledi. Bu arazi büyüklüğü için çiftçilerin ödeyeceği sigorta bedelinin 330 lira olduğunu ifade eden Çelik, bunun karşılığında arazinin zarar görmesi durumunda çiftçinin 10 bin liraya kadar hasar iadesi alabileceğini bildirdi.

Bu yılın başından itibaren doğal afetlerle ilgili herhangi bir desteğin başka bir kanaldan alınmasının söz konusu olmayacağını dile getiren Çelik, çiftçilerin kuraklığa karşı risklerini teminat altına alabilmek için şubat ayı sonuna kadar ürünlere göre belirlenen sürelerde müracaatlarını yapmaları gerektiğini söyledi.

Çelik, "Doğal risklerin tamamının teminat altına alındığı 2017 yılını tarım sigortacılığı açısından seferberlik yılı ilan ediyoruz. TARSİM tek merkez olarak çiftçinin doğal afetler karşısında güvencesi konumundadır. Çiftçilerimizin başka bir birimden bu afetler karşısında herhangi bir talepte bulunma durumları artık yok. Ürünlerine sigorta yapmaları kaydıyla TARSİM zararları giderme noktasında tek çıkış noktasıdır. Artık başka bir yerin hasar tespiti veya bu kayıpların giderilmesiyle ilgili çalışmasına gerek kalmadı." dedi.