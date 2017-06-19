Bu yıl nohutları "Antraknoz" hastalığı vurdu

Kırşehir'de yaklaşık 300 bin dekar alana nohut eken üreticiler, yaşanan nemin sonucu oluşan antraknoz hastalığı ile mücadele diyor. Çiftçiler, ikinci, üçüncü kez tarlalarını ilaçlıyor.

Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül, yaptığı açıklamada, ilçenin 26 bin ton nohut üretimiyle Türkiye'nin altıncı önemli bölgesi olduğunu söyledi.

Son yıllarda çiftçilerin nohuda yönelmesiyle ekilen arazi miktarının da arttığını belirten Öncül, "Kaman'da şu anda 250 bin dekar nohut ekili. 50 bin de kayıtlı olmayan arazi çıkar. Kaman'ın 1 milyon dönüm arazisi var. Üçte birinde nohut ekili. 300 bin dönüme yakın nohut var." dedi.

'Nohutlar gazele dönüyor'

Nohut üreticisinin 10 gündür antraknoz hastalığıyla mücadele ettiğini vurgulayan Öncül, şöyle devam etti:

"Bu ürün, kuru havayı, lodosu ister. O da yok. Nem oluştuğundan bu hastalık Kaman'da sıkça görülüyor. Bu nedenle nohutta antraknoz hastalığı var. Bu hastalık nohudu gazel gibi yapıyor ve kurutuyor. 10 gündür Kaman civarında hastalık var. Eskiden de vardı ama bu yıl hava şartlarından dolayı daha fazla oldu. Yoğun yaşanıyor. Çiftçilerimiz ikinci, üçüncü sefer ilaçlama yapıyor. Dördüncü sefer tarlaya girenler var."

Hastalıktan dolayı bu yıl rekoltede düşüş yaşanacağını dile getiren Öncül, "Hastalık olmasaydı Kaman'da 30-40 bin ton nohut hasadı bekliyorduk. Antraknoz hastalığından dolayı nohutta beklenen rekolte yüzde 50 azaldı. Kaman'da 20-25 bin ton civarında bir nohut rekoltesi olabilir." diye konuştu.

Benzer köyünden üretici Halit Alkan da antraknoz hastalığının her yıl kısmen görüldüğünü ancak bu yıl etkisinin çok fazla olduğunu söyledi. Bu hastalığa karşı ilaçlı mücadeleye devam ettiklerini belirten Alkan, arazilerde ciddi verim düşüklüğüne neden olacağını söyledi.