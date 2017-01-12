Türkiye'de doların tarihi zirvelere ulaşması, Türk milletinin vazgeçilmez yatırım aracı olan altın fiyatlarını da yukarı çekiyor. Kapalıçarşı'daki altın fiyatları ise el yakıyor. 24 ayar altının gramı 150 liraya dayandı. Cumhuriyet altını ise bin TL'yi aştı.

TRT Haber ekranlarında yayınlanan Elif Saygılıer’le Ekonomi 7/24 programı muhabiri Enes Özdemir’e konuşan AA Finans Analisti - Ekonomi Köşe Yazarı İslam Memiş, "Altının gram fiyatı 150 TL seviyesine kadar yükseldi ama bu seviyeler yatırımcısına satış fırsatı veriyor. Altının gram fiyatını özellikle Merkez Bankası’nın adımlarından sonra düşüşler beklediğimizi ifade etmek isterim.” dedi.

‘Fed'in adımları altının ons fiyatında yaz aylarında ciddi bir yükselişe neden olabilir’

İç piyasalarda Altının gram fiyatındaki yükselişinin sebebi tamamen dolar kuruna bağlı olduğunun altını çizen Memiş, “Dolar kurunun yükselmesi Altının gram fiyatını zirve seviyelerini test etmesine neden oldu. Küresel piyasalarda Altının gram fiyatını etkileyen her hangi bir olumsuz durum yok ama yaz aylarında özellikle küresel piyasalardaki gelişmeler, Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) adımları, Altının ons fiyatında yaz aylarında ciddi bir yükselişe neden olabilir.” şeklinde konuştu.

‘Bu seviyeler yatırımcısına satış fırsatı veriyor’

Bu seviyelerin yatırımcılar için alım değil satım fırsatı olduğunu da belirten Memiş, “ O yüzden yatırımcılarımızın ve vatandaşlarımızın ellerinde altın varsa gönül rahatlığı ile satabilirler. Ancak alım yönünde beklentisi olan vatandaşlarımız varsa birkaç ay süreç içeresinde beklemelerini tavsiye ediyoruz. Teknik anlamda 135 TL devamında 125 TL seviyesine kadar altının gram fiyatında düşüşler olabilir." ifadelerini kullandı.

‘2017 içerisinde altın tarafında fırsatlarında olabileceği bir yıl olarak da karşımıza çıkabilir’

2016 yılının ikinci yarısından sonra altında ciddi bir yukarı yönlü hamle görüldüğünü aktaran Yatırım Uzmanı Volkan Kuğucuk da, “Sene başından beri toparlanan bir altın vardı. Kasım ayından itibari ile birlikte Amerikan seçimlerinin tamamlanması ve Trump isminin kazanmasıyla birlikte altın aslında Amerika’da ki enflasyon artışı buna bağlı olarak FED’in daha hızlı bir faiz artacağı beklentisi ile birlikte hızlı bir düşüşe geçmişti. Şimdi 2017 yılına geldik. 2017 yılının ilk aylarında Çin’deki sermaye çıkışlarını konuşuyoruz. Çin endişelerini bir kenarda tutmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. 2017 içerisinde altın tarafında fırsatlarında olabileceği bir yıl olarak da karşımıza çıkabilir. Özellikle baktığımız da Avrupa’daki bankacılık sektörü. Çin endişeleri ve buna bağlı olarak Trump’ın yeni bir isim olması ve siyasi tecrübesi olmaması ile birlikte söylemlerinde bir siyasi kriz çıkar mı endişeleri hep altını güvenli liman tarafında tutmaya devam edecek gibi görünüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

