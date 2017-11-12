  • 12 KASIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.864
    EURO 4.508
  • BIST 108949.35
    ALTIN 158.444
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Kamudaki istihdamla ilgili çalışmayı tamamlayacağız'

'Kamudaki istihdamla ilgili çalışmayı tamamlayacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, kamuda taşeron düzenlemesiyle ilgili, "Bu sene bitmeden kamudaki istihdam ile ilgili çalışmayı tamamlayacağız." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kamudaki istihdamla ilgili çalışmayı tamamlayacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Çankırı Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu.

Kamuda taşeron düzenlemesine değinen Bakan Sarıeroğlu, istihdam konusunda hükümetin üzerine düşen her türlü gayreti gösterdiğini vurguladı.

Sarıeroğlu, "Sayın Başbakanımız Grup Toplantısı'nda açıkladı. Bu sene bitmeden taşeronla ilgili, taşeronda çalışan kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın kamuda istihdam imkanı ile ilgili çalışmamızı tamamlayacağız ve gereğini yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı. 

Bakan Sarıeroğlu, "Başbakanımız grup toplantısında 5 bin engelli kardeşimizin kamuda atanması ile alakalı atama müjdesini engelli kardeşlerimize verdi. İnşallah aynen bu konuda olduğu gibi verdiğimiz sözlerin arkasında duracağız. Üzerimize düşen her türlü çabayı gayreti göstereceğiz." diye konuştu. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Jülide Sarıeroğlu, Çalışma Bakanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER