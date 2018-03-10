Bu haftanın kazandıran yatırım araçları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,05'lik sınırlı kazançla 116.914,52 puandan kapattı.

En çok kazanan hisse senedi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,71 ile Yataş oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 13,47'lik artışla Kardemir (D) izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 10,93 ile Türk Hava Yolları (THY) oldu. THY'yi, yüzde 6,95'lik düşüşle Vestel takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 7 milyar 144 milyon 969 bin 562 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 1 milyar 777 milyon 505 bin 54 lirayla Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 48 milyar 132 milyon lirayla Garanti Bankası, 43 milyar 516 milyon 10 bin 538 lirayla Koç Holding ve 41 milyar 560 milyon lirayla da Akbank oldu.

Altın ve dolar geriledi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92'lik azalışla 161,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,92'lik kayıpla 1080 liraya düştü.

Serbest piyasada haftayı dolar ve euro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı 0,24'lük azalışla 3,8130 lira olurken, euro'nun satış fiyatı yüzde 0,28'lik gerilemeyle 4,6910 lira oldu.

Geçen hafta 5,2650 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,36'lık yükselişle 5,2840 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,69'luk azalışla 4,0160 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA