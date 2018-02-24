Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,87'lik kazançla 117.521,50 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 113.268,80 puanı, en yüksek ise 117.854,20 puanı gördü.

En çok kazanan hisse senedi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,53 ile Yataş oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 10,11'lik artışla Enerjisa Enerji izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 14,69 ile Bera Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 6,88'lik düşüşle İhlas Gayrimenkul takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 49 milyar 686 milyon lirayla Garanti Bankası, 44 milyar 986 milyon 831 bin 407 lirayla Koç Holding ve 42 milyar 120 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın düştü, dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92'lik azalışla 162 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,91'lik düşüşle 1.084 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı dolar kazançla, avro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı 0,99'luk artışla 3,7880 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 0,15'lik düşüşle 4,6590 lira oldu.

Geçen hafta 5,2710 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,68'lik artışla 5,3070 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,22'lik düşüşle 4,0550 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA