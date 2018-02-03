Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 2,14'lük kayıpla 118.119,40 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 2,71'lik azalışla 142.923,02 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,41'lik düşüşle 130.919,61 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,28'lik kayıpla 83.746,91 puana, Bankacılık Endeksi ise yüzde 3,54'lük azalışla 185.632,77 puana geriledi.

Söz konusu dönemde Teknoloji Endeksi yüzde 0,48'lik artışla 137.457,10 puana yükseldi.

En çok kazanan hisse senedi

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi yüzde 73,52 değer kazanan DenizBank oldu.

Söz konusu hisse senedini yüzde 24,15'lik artışla Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 19,82 ile Metemtur Otelcilik oldu. Bu hisseyi yüzde 12,56'lık düşüşle Sönmez Filament takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 50 milyar 484 milyon lirayla Garanti Bankası, 46 milyar 77 milyon 266 bin 660 lirayla Koç Holding, 42 milyar 600 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Dolar ve avro yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92'lik azalışla 161,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,92'lik düşüşle 1082 lira oldu.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 0,24'lük artışla 3,7650 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 0,32'lik primle 4,6840 liraya yükseldi.

Geçen hafta 5,3490 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,52'lik azalışla 5,3210 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,47'lik artışla 4,0340 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA