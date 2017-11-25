Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? (Borsa, altın, döviz)

Bu hafta borsa yatırımcısına kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 1,60'lık kayıpla 104.539,41 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 3,45'lik azalışla 122.273,85 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,12'lik kayıpla 73.368,51 puana, Bankacılık Endeksi yüzde 5,19'luk düşüşle 151.924,21 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,06'lık kayıpla 129.707,48 puana geriledi.

Söz konusu dönemde Sanayi Endeksi ise yüzde 1,21'lik artışla 120.628,40 puana yükseldi.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Bera Holding olurken, şirket hisseleri yüzde 127,91 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 62,30'luk artışla Flap Kongre Toplantı Hizmetleri, yüzde 28,66'lık yükselişle de İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 28,30 ile Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı oldu. Bu hisseyi yüzde 23,41'lik düşüşle Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon, yüzde 22,78'lik azalışla da Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 41 milyar 893 milyon 34 bin 960 lirayla Koç Holding, 39 milyar 816 milyon lirayla Garanti Bankası, 35 milyar 480 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,68'lik artışla 163,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,67'lik yükselişle 1094 lira oldu.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 1,29'luk kazançla 3,9390 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 2,18'lik artışla 4,6880 liraya çıktı.

Geçen hafta 5,1330 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 2,57'lik artışla 5,2650 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,52'lik yükselişle 4,0260 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,25 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.

Kaynak: AA