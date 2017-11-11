Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? (Borsa, altın, döviz)

Bu hafta borsa yatırımcısına kaybettirirken, altın kazandırdı.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 2,11'lik kayıpla 108.949,35 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 3,12'lik azalışla 128.637,76 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,79'luk düşüşle 124.832,87 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,69'luk kayıpla 73.366,92 puana, Bankacılık Endeksi yüzde 4,63'lük azalışla 163.167,06 puana geriledi.

Söz konusu dönemde Teknoloji Endeksi ise yüzde 7,34'lük artışla 151.426,34 puana yükseldi.

ICBC Turkey Bank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi ICBC Turkey Bank olurken, şirket hisseleri yüzde 29,49 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 21,71'lik artışla Edip Gayrimenkul, yüzde 17,08'lik yükselişle de ASELSAN izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 42,19 ile Cemaş Döküm Sanayi oldu. Bu hisseyi yüzde 29,82'lik düşüşle Demisaş Döküm Emaye Mamülleri, yüzde 20,78'lik azalışla da Denge Yatırım Holding takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 42 milyar 349 milyon 496 bin 600 lirayla Koç Holding, 42 milyar 336 milyon lirayla Garanti Bankası, 39 milyar 760 milyon lirayla da ASELSAN şeklinde sıralandı.

Altın yükseldi, dolar düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,57'lik artışla 159,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66'lık yükselişle 1068 lira oldu.

Serbest piyasada haftayı dolar kayıpla, avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 0,03'lük sınırlı azalışla 3,8640 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı da yüzde 0,09'luk sınırlı artışla 4,5030 liraya çıktı.

Geçen hafta 5,0610 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,99'luk artışla 5,1110 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,62'lik yükselişle 3,8900 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,46 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,13 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,71 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.