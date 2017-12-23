Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 1,62'lik kazançla 111.099,47 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 0,87'lik artışla 130.107,15 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,70'lik primle 125.674,01 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,94'lük artışla 80.584,28 puana, Bankacılık Endeksi ise yüzde 0,34'lük değerle 162.741,31 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,22'lik azalışla 131.622,04 puana geriledi.

Vanet Gıda Sanayi en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Vanet Gıda Sanayi olurken, şirket hisseleri yüzde 63,90 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 25,37'lik artışla Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 23,27'lik yükselişle de Kuştur Kuşadası Turizm izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 21,46 ile Say Reklamcılık Yapı Taahhüt Sanayi oldu. Bu hisseyi yüzde 20,36'lık düşüşle Asil Çelik Sanayi, yüzde 14,29'luk azalışla da Ayen Enerji takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 44 milyar 124 milyon 625 bin 200 lirayla Koç Holding, 42 milyar 462 milyon lirayla Garanti Bankası, 37 milyar 400 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar değer kaybetti

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,64'lük azalışla 156 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,57'lik düşüşle 1044 lira oldu.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı 1,37'lik azalışla 3,8180 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,81'lik düşüşle 4,5290 liraya geriledi.

Geçen hafta 5,1750 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 1,06'lık kayıpla 5,1200 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,58'lik azalışla 3,8630 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,29, yatırım fonları yüzde 0,26 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.

Kaynak: AA