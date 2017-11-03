Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da (BIST) 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 114.539,80, en düşük ise 108.294,50 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,16'lık artışla 111.292,78 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,67 artarak 158,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,63 yükselişle 1.061,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 256,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 260,00 liraya yükseldi.

Bu hafta avro yüzde 1,65 değer kazanarak 4,4990 liraya, ABD doları da yüzde 1,42'lik yükselişle 3,8650 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,80, yatırım fonları yüzde 0,54 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,60 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,24 arasında gerçekleşti.

Kaynak: AA