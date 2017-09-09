Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta altın yatırımcısına kazandırırken, borsa ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 1,42'lik kayıpla 108.451,70 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 3,50'lik düşüşle 134.270,22 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,58'lik azalışla 71.539,12 puana, Teknoloji Endeksi de yüzde 0,85'lik kayıpla 114.148,27 puana geriledi.

Bu dönemde Bankacılık Endeksi yüzde 4,45'lik azalışla 175.268,37 puana inerken, Sanayi Endeksi yüzde 1,60'lık kazançla 121.331,87 puana tırmandı.

Mish Dekorasyon en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Mish Dekorasyon olurken, şirket hisseleri yüzde 50 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 26,66'lık artışla Denizli Cam, yüzde 25,68'lik yükselişle de Yeşil Yatırım Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 27,27 ile Bimeks Bilgi İşlem oldu. Bu hisseyi yüzde 13,42'lik düşüşle Banvit Vitaminli Yem, yüzde 12,21'lik azalışla da Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 44 milyar 707 milyon 881 bin 740 lirayla Koç Holding, 43 milyar 848 milyon lirayla Garanti Bankası, 40 milyar 120 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,58'lik artışla 148,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yine yüzde 1,54'lük artışla 990 liraya yükseldi.

Serbest piyasada dolar da avro da haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 1,59'luk kayıpla 3,4080 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,24'lük azalışla 4,1020 liraya geriledi.

Geçen hafta 4,4700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,83'lük artışla 4,5070 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,33'lük kazançla 3,6050 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta bireysel emeklilik fonları yüzde 0,07 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,09 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,23 arasında gerçekleşti.