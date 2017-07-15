Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa bu hafta yatırımcısına kazandırırken, döviz ve altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 5,09'luk kazançla 105.175,73 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 5,25'lik artışla 136.534,30 puana, BIST Sanayi Endeksi yüzde 5,29'luk yükselişle 113.828,81 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,58'lik kazançla 65.395,18 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,85'lik artışla 101.510,29 puana, Bankacılık Endeksi ise yüzde 5,47'lik primle 180.988,10 puana yükseldi.

Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret olurken, şirketin hisseleri yüzde 42,22 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 30,74'lük artışla Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret, yüzde 28,66'lık yükselişle de Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 12,21 ile Baştaş Başkent Çimento oldu. Bu hisseyi yüzde 11,42'lik düşüşle Sönmez Filament ve yüzde 8,44'lük azalışla Güneş Sigorta takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 43 milyar 764 milyon lirayla Garanti Bankası, 42 milyar 171 milyon 983 bin 740 lirayla Koç Holding, 41 milyar 520 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,78'lik kayıpla 140,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,74'lük azalışla 940 lira olarak gerçekleşti.

Serbest piyasada dolar ve avro bu haftayı kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,43'lük azalışla 3,5360 liraya, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,94'lük düşüşle 4,0520 liraya geriledi.

Geçen hafta 4,6800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05'lik azalışla 4,6310 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,47'lik düşüşle 3,6760 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bireysel emeklilik fonları bu hafta yüzde 0,43, yatırım fonları yüzde 0,30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,28 arasında gerçekleşti.