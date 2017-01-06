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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,32 değer kaybetti, avro yüzde 3,20 değer kazandı.

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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 77.969,07, en düşük ise 75.656,75 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,32'lik azalışla 77.106,57 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,50 artarak 137,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 4,45 değer kazanarak 916,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 215,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 225,00 liraya yükseldi.

Bu hafta avro yüzde 3,20 değer kazanarak 3,8330 liraya, ABD doları ise yüzde 3,15'lik yükselişle 3,6340 liraya yükseldi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,33, yatırım fonları yüzde 0,21 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,96 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.  AA

Etiketler: borsa istanbul, Avro, dolar, borsa
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