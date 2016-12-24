Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Küresel piyasalarda bu hafta veri ve haber gündeminin zayıf olmasının etkisiyle sakin bir seyir izlenirken, yurt dışında ABD'nin 3. çeyrek büyüme verisi, yurt içinde ise TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı takip edildi. Öte yandan cuma günü birçok ülkede başlayan Noel ve yılbaşı tatillerinin etkisiyle piyasalarda düşük işlem hacmi görüldü.

ABD'de 3. çeyrek büyüme verisi yüzde 3,5 ile beklentileri aşarak son iki yılın en güçlü artışına işaret ederken, TCMB ise faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Bu gelişmelerle dolar endeksi 102,5-103,7 bandında dalgalı bir seyir izledi, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,64'ü gördüğü hafta kapanışında yüzde 2,59 seviyelerinde dengelendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 0,8'lik düşüşle 76.972,15 puandan tamamladı.

Aynı haftada BIST Mali Endeksi yüzde 0,55 azalışla 102.356,67 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,74 düşüşle 82.278,33 puana, Hizmetler Endeksi ise yüzde 1,07 gerilemeyle 48.479,32 puana indi. Bu dönemde Teknoloji Endeksi yüzde 1,34 artarak 65.068,41 puan ve Bankacılık Endeksi yüzde 1,28 değer kaybederek 128.474,36 puan oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 azalışla 127,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,12 düşüşle 855 liraya geriledi.

Egeli Co Tarım en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Egeli Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı olurken, şirket hisseleri yüzde 50 değer kazandı. Bunu yüzde 34,88'lik artışla İnfo Yatırım Menkul Değerler, yüzde 29,45'lik yükselişle de Diriteks Diriliş Tekstil izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 25,64 ile Selçuk Gıda Endüstri oldu. Bu hisseyi yüzde 14,43'lük düşüşle Ansa Yatırım Holding ve yüzde 13,24'lük azalışla Artı Yatırım Holding takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 33 milyar 778 milyon 161 bin 360 lirayla Koç Holding, 31 milyar 962 milyon lirayla Garanti Bankası ve 30 milyar 880 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Avro ve dolar yükseldi

Serbest piyasada avro ve dolar bu haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,26 yükselişle 3,5130 liraya, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,14 artışla 3,6650 liraya ulaştı.

Geçen hafta 4,3640 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta 4,3070'e düştü. İsviçre Frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,41 değer kazanarak 3,4260 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,65 ve yatırım fonları yüzde 0,19 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,32 ile karma ve değişken fonlar oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,23 arasında gerçekleşti. AA