Bu hafta en fazla düşüş 'altın'da yaşandı

Bu hafta yatırım araçlarının hepsi yatırımcısına kaybettirirken, en fazla düşüş yüzde 1,46 ile altında meydana geldi.

Piyasalarda bu hafta yurt dışında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım kararı ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın "şahin" olarak değerlendirilen açıklamaları takip edilirken, yurt içinde piyasalar TCMB'nin faiz kararı ve işsizlik rakamlarıyla yön buldu.

Hafta içinde 100.000 puanı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, haftanın son iki işlem gününde kar satışlarının etkisi altında kaldı.

Bu gelişmeler ışığında Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi haftayı yüzde 0,76'lık düşüşle 98.192,55 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 0,31'lik kayıpla 128.072,31 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,58'lik azalışla 105.188,62 puana, Hizmetler Endeksi de yüzde 1,91'lik düşüşle 61.632,17 puana geriledi.

BIST Teknoloji Endeksindeki düşüş yüzde 0,06'yı, Bankacılık Endeksindeki ise yüzde 0,09'u bulurken, bu endeksler hafta kapanışında sırasıyla 102.587,54 puan ve 167.333,30 puan olarak gerçekleşti.

Edip Gayrimenkul Yatırım en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Edip Gayrimenkul Yatırım olurken, şirket hisseleri yüzde 23,66 değer kazandı. Bunu yüzde 20,86'lık artışla Deniz Gayrimenkul, yüzde 20,78'lik yükselişle de Doğan Burda Dergi Mensucat izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 25,49 ile Flap Kongre Toplantı Hizmetleri oldu. Bu hisseyi yüzde 18,72'lik düşüşle Özderici Gayrimenkul ve yüzde 15,12'lik azalışla Otokar Otomotiv takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 41 milyar 943 milyon 752 bin 920 lirayla Koç Holding, 40 milyar 152 milyon lirayla Garanti Bankası, 39 milyar lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın da döviz de düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,46'lık kayıpla 141,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,46'lık azalışla 948 lira olarak gerçekleşti.

Serbest piyasada dolar ve avro bu haftayı kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,45'lik düşüşle 3,5120 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,38'lik azalışla 3,9290 liraya geriledi.

Geçen hafta 4,5060 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16'lık düşüşle 4,4990 lira olarak gerçekleşti. İsviçre Frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,82'lik azalışla 3,6140 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta bireysel emeklilik fonları yüzde 0,06, yatırım fonları da yüzde 0,09 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile para piyasası fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,27 arasında gerçekleşti.