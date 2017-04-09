Bu hafta en çok hangi yatırım araçları kazandırdı?

Borsa bu hafta yatırımcısına kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi haftayı yüzde 0,51'lik düşüşle 88.497,33 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 0,48'lik artışla 116.508,22 puana, Bankacılık Endeksi yüzde 0,85'lik yükselişle 149.681,47 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,52 primle 84.313,99 puana yükseldi.

Sanayi Endeksi yüzde 2,17'lik düşüşle 93.873,54 puana, Hizmetler Endeksi de yüzde 0,06'lık sınırlı düşüşle 56.840,12 puana geriledi.

Yünsa en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Yünsa olurken, şirket hisseleri yüzde 27,67 değer kazandı. Bunu yüzde 23,53'lük artışla Oyak Yatırım Ortaklığı, yüzde 21,29'luk yükselişle de Kron Telekom Hizmetleri izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 55,78 ile Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi oldu. Bu hisseyi yüzde 28,47'lik düşüşle Bomonti Elektrik Mühendis ve yüzde 17,43'lik azalışla Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 38 milyar 773 milyon 880 bin 420 lirayla Koç Holding, 38 milyar 52 milyon lirayla Garanti Bankası, 34 milyar 240 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,46'lık yükselişle 152,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,41'lik artışla 1018 lira olarak gerçekleşti.

Serbest piyasada avro ve dolar bu haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,47 değer kazanarak 3,7310 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,88 değerle 3,9650 liraya yükseldi.

Geçen hafta 4,5460 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 1,89'luk artışla 4,6320 liraya yükseldi. İsviçre Frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,92 artışla 3,7120 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,53, yatırım fonları yüzde 0,38 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,28 arasında gerçekleşti.

