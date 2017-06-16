  • 17 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Bu hafta en çok altın kaybettirdi

Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,46, dolar/TL de yüzde 0,45 değer kaybetti.

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Bu hafta en çok altın kaybettirdi

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,76, dolar yüzde 0,45, altın da yüzde 1,46 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 100.000,79, en düşük ise 97.930,19 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,76'lık azalışla 98.192,55 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,46 azalarak 141,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,46 düşüşle 948,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 236,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 232,00 liraya düştü.

Bu hafta avro yüzde 0,38 değer kaybederek 3,9290 liraya, ABD doları da yüzde 0,45'lik düşüşle 3,5120 liraya geriledi.

Bu hafta bireysel emeklilik fonları yüzde 0,06, yatırım fonları da yüzde 0,09 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile para piyasası fonları oldu.

Etiketler: altın ne kadar, altın, borsa
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