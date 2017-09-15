Bu hafta döviz kazandırdı, altın ve borsa kaybettirdi

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 109.865,20, en düşük ise 107.449,00 puanı gördü ve haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,65 azalışla 107.741,70 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,15 azalarak 146,30 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,11 gerileyerek 979 liraya indi. Geçen hafta sonu 243 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 240 liraya geriledi.

Bu hafta avro yüzde 0,24 değer kazanarak 4,1120 liraya, dolar da yüzde 0,79'luk artışla 3,4350 liraya yükseldi.

Bu hafta bireysel emeklilik fonları yüzde 0,16, yatırım fonları yüzde 0,14 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile para piyasası fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,23 arasında gerçekleşti.