Bu hafta borsa ve döviz kaybettirdi, altın kazandırdı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,04, ABD doları yüzde 0,03, avro yüzde 1,36 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 89.537,82, en düşük ise 86.877,27 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,04'lük azalışla 87.473,33 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,76 artarak 145,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,72 değer kazanarak 974,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 237,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 239,00 liraya çıktı.

Bu hafta avro yüzde 1,36 değer kaybederek 3,9260 liraya, ABD doları yüzde 0,03'lük düşüşle 3,6960 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26, yatırım fonları yüzde 0,23 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,22 arasında gerçekleşti. AA