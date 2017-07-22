Bu hafta borsa ve altın kazandırdı; dolar kaybettirdi

Borsa, altın ve avro bu hafta yatırımcısına kazandırırken, dolar kaybettirdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 1,59'luk kazançla 106.842,79 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 0,73'lük artışla 137.534,93 puana, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2,28'lik yükselişle 116.420,10 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,31'lik kazançla 66.904,17 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,73'lük artışla 106.310,11 puana, Bankacılık Endeksi ise yüzde 0,88'lik primle 182.586,34 puana yükseldi.

Esem Spor Giyim Sanayi en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Esem Spor Giyim Sanayi olurken, şirketin hisseleri yüzde 108,00 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 45,26'lık artışla Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret, yüzde 38,92'lik yükselişle de Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 15,15 ile Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret oldu. Bu hisseyi yüzde 14,29'luk düşüşle Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret ve yüzde 11,43'lük azalışla Birlik Mensucat takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 43 milyar 932 milyon lirayla Garanti Bankası, 42 milyar 704 milyon 522 bin 320 lirayla Koç Holding, 41 milyar 680 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın yükseldi ve dolar düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,21'lik kazançla 142,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,17'lik artışla 951 lira olarak gerçekleşti.

Serbest piyasada dolar kayıpla, avro kazançla bu haftayı kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,11'lik azalışla 3,5320 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,55'lik artışla 4,1150 liraya yükseldi.

Geçen hafta 4,6310 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86'lık azalışla 4,5910 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,55'lik primle 3,7330 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bireysel emeklilik fonları bu hafta yüzde 0,60, yatırım fonları 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila 0,27 arasında gerçekleşti.