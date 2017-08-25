  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,38 kazandırırken, dolar yüzde 1,82, altın da yüzde 1,83 değer kaybetti.

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Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 110.230,00, en düşük ise 106.800,30 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,38'lik artışla 109.755,14 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,83 azalarak 144,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,83 düşüşle 967,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 241,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 237,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,82 değer kaybederek 3,4590 liraya ve avro da yüzde 0,82 azalarak 4,1050 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34, yatırım fonları yüzde 0,21 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,27 arasında gerçekleşti. 

Etiketler: borsa, dolar, döviz, altın
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