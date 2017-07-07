  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,35 azaldı.

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Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,35 değer kaybetti, dolar yüzde 3,04, altın da yüzde 0,57 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 101.415,68 puan ile tüm zamanların zirvesini, en düşük ise 100.084,37 puanı gördükten sonra, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,35 azalarak haftanın en düşük seviyesi olan 100.084,37 puandan kapandı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,57 artarak 141,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,53 artışla 947,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 231,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 232,00 liraya çıktı.

Bu hafta avro yüzde 2,76 değer kazanarak 4,1320 liraya, ABD doları da yüzde 3,04'lük artışla 3,6240 liraya yükseldi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,24, yatırım fonları yüzde 0,32 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,27 arasında gerçekleşti.

Etiketler: borsa istanbul, döviz, altın, yatırım araçları
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