BTC'den Ceyhan'a 365 milyon ton petrol taşındı

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı ile 2006 yılından bugüne kadar 365 milyon ton petrol taşındı.

British Petroleum (BP) Azerbaycan Ofisi'nden yapılan açıklamada, BTC Petrol Boru Hattı'ndan, 2017'nin ilk 6 ayında yaklaşık 17 milyon ton (125 milyon varil) petrol taşındığı belirtildi.

Açıklamada, BTC'den faaliyete geçirildiği 2006 yılından bugüne kadar Ceyhan Limanı'na taşınan ham petrol miktarının ise 365 milyon ton (2,74 milyar varil) olduğu bildirildi.

BTC Petrol Boru Hattı ile daha çok Azeri-Çırak-Güneşli yatağından çıkarılan petrol ve Şahdeniz yatağından çıkarılan kondensat taşınıyor. Bin 768 kilometrelik bu hatla Azerbaycan'ın yanı sıra Türkmenistan ve Kazakistan'ın petrolünün taşınması da sağlanıyor.