Brexit gerçekleştiğinde ithalat ve ihracat negatif etkilenmeyecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret, yatırım, ihracat ve ithalatın, Brexit gerçekleştiğinde kesinlikle negatif anlamda etkilenmeyeceğinin altını birlikte çiziyoruz." dedi.

Zeybekci, bakanlıkta İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ile görüştü.

Fox'u, Türkiye'de görmekten çok mutlu olduğunu belirten Zeybekci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zeybekci, Türkiye'nin, Brexit kararının ardından İngiltere ile ilk görüşen ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, "Brexit'ten sonra, Türkiye ve İngiltere arasındaki ticari, ekonomik yatırım ilişkileri ve iş birliğinin, hiçbir aksaklığa meydan vermeden normal şekilde devam etmesi için gerekli tüm hazırlıkları yapma kararı aldık. Kapsamlı ve derin bir serbest ticaret anlaşması için teknik çalışmalar başlatacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin AB'ye yaklaşımı ile İngiltere'nin AB'den uzaklaşımının orta yerde buluşacağına inanıyoruz.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) yaklaşımı ile İngiltere'nin AB'den uzaklaşmasıyla, iki ülkenin ortak noktada buluşacağına inandığını işaret eden Zeybekci, "Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret, yatırım, ihracat ve ithalatın, Brexit gerçekleştiğinde kesinlikle negatif anlamda etkilenmeyeceğinin altını birlikte çiziyoruz." ifadesini kullandı.

Zeybekci, Türkiye ve İngiltere'nin bakanlık ve özel sektörlerini, 2018 yılının ilk yarısında Türkiye -Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) ve iş forumu ile bir araya getirmeyi hedeflediklerini de kaydetti.

"Türkiye'deki iş dünyasıyla iş birliklerini artırma amacındayız"

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Fox da Türkiye'nin uzun yıllardır dostu ve en önemli stratejik ortaklarından olduklarını söyledi.

AB'den ayrılırken, Türkiye ile güçlü ve sağlam ilişkileri devam ettirmek istediklerini dile getiren Fox, iki ülkenin ticari ilişkilerinde her zaman yüksek ve kuvvetli performans gözlemlendiğini ve her iki tarafında ihracatının arttığını belirtti.

Fox, Türkiye ve İngiltere'nin güçlü ilişkileri olduğunu fakat ilişkilerin yatırım alanında artmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye'deki iş dünyasıyla, işbirliklerini arttırma amacındayız. Halihazırda Türkiye ile özel sektör alanında önemli ortaklıklarımız var. Ama İngiliz şirketlerin Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

"Farklı ilişkilerimizi her iki ülkenin çıkarlarına kullanmalıyız"

İngiltere için Türkiye ile ilişkilerin, AB'den ayrılma sürecinde ve sonrasında devam etmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Fox, "Türkiye ile ortak yönümüz çok, farklı ilişkilerimizi her iki ülkenin çıkarlarına kullanmalıyız. Bence bu stratejik ilişkilerimiz için yeni ve çok olumlu bir dönemin başlangıcı. NATO çatısı altında beraberiz, siz Avrupa Birliğine daha fazla yaklaşıyorsunuz, biz Avrupa Birliği ile daha farklı bir ilişki dönemine giriyoruz, siyasi değil ekonomik bir birlikteliğe dönüşüyor bu. Türkiye'nin mülteciler konusunda yaşadığı zorlukları, yaptığı fedakarlıkları biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fox, Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi toplantısında, ülkesini kendisinin temsil etmek istediğini belirterek, toplantının iki ülke ilişkilerini daha ileri taşıyacağına işaret etti.

Kaynak: AA