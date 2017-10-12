Brent petrolün varili 56,60 dolardan işlem görüyor

Dün 56,49 dolardan güne başlayan ve en yüksek 57,07 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 56,64 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,07 gibi kısmi bir azalışla 56,60 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 50,98 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl ve 2018'e yönelik petrol fiyatları tahminlerini yükselttiğini duyurdu. EIA'nın ekim ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, Brent tipi petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 52 dolar, 2018'de 54 dolar seviyesinde olmasının beklendiği belirtildi. Böylece, Brent petrolün fiyatı, EIA'nın eylül ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre varil başına 2 dolar yukarı çekilmiş oldu.

Öte yandan, OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 88 bin varil yükselerek 32 milyon 750 bin varil olarak gerçekleşti. Konvansiyonel olmayan OPEC petrol üretimi de geçen ay günlük 6,3 milyon varil oldu. OPEC'in eylülde küresel petrol üretimi içindeki payı böylece yüzde 34 seviyesinde kaldı.

Petrol piyasasında bugün Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) eylü raporu verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 56,64 ile 56,70 dolar aralığının direnç, 56,52 ile 56,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.