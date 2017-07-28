  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Brent petrolün varili 51 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 51 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrolün varili 51 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı dün 50,84 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 51,61 doları görmüştü. Bu sabah 51,55 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,42 azalarak 51,33 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 48,91 dolardan alıcı buldu.

Petrol piyasalarında gözler bugün, dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un açıklayacağı haftalık ABD petrol kuyusu verisinde olacak.

Brent petrolün varil fiyatı ABD Enerji Enformasyon İdaresinin çarşamba günü açıkladığı ticari ham petrol stokları verilerinin ardından yükselişe geçmişti. Stokların beklenenden 4,6 milyon varil fazla düşmesi, fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Küresel piyasalarda bugün, Avro Bölgesi ve Almanya'da temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi (TÜFE), ABD'de 2. çeyrek 2017 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve 2. çeyrek 2017 kişisel tüketim harcamaları takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 51,48 ile 51,53 dolar aralığının direnç, 51,30 ile 51,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Etiketler: brent petrol, petrol fiyatları, ham petrol
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