Brent petrolün varili 49 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı dün 48,97 dolardan güne başlamış ve gün içinde 49,68 doları görmüştü. Brent petrolün bu sabah 49,60 dolardan güne başlayan varil fiyatı, saat 09.21 itibarıyla yüzde 0,36 düşüşle 49,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 46,86 dolardan alıcı buldu.

Geçen cuma açıklanan verilere göre ABD'de sondaj kuyusu sayısı haftalık bazda 758'den 756'ya geriledi. Böylece 24 haftanın ardından ABD'de petrol kuyusu sayısında ilk defa düşüş yaşandı.

Uzmanlar petrol üretiminin azaldığına dair beklentilerin petrolde tepki alımlarını desteklediğini belirtti. Hafta genelinde açıklanacak petrol stok verilerinin yine küresel petrol fiyatlamaları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Küresel piyasalarda bugün, ABD piyasalarının tatil olması ve veri gündeminin zayıf olması nedeniyle sadece Avro Bölgesi mayıs ayı ÜFE verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 49,42 ile 49,49 dolar aralığının direnç bölgesi, 49,28 ile 49,35 dolar aralığının ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.