Brent petrolün varili 47 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı dün 46,79 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 47,35 doları görmüştü. Bu sabah 46,95 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.29 itibarıyla yüzde 0,21 artarak 47,05 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 44,70 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatı, ABD'deki üretim artışıyla düşüş eğilimini sürdürüyor. Petrol piyasasında bugün Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) açıklayacağı haftalık petrol stok verisi izlenecek. API geçen hafta petrol stoklarının 5,8 milyon varil gerileyerek 503,7 milyon olduğunu açıklamıştı.

Rusya'nın İstanbul'daki 22. Petrol Kongresi'nde, Katar'a uygulanan yaptırımların petrolde üretim kısıntısı kararını etkilemeyeceği açıklaması da kısmen olumlu bir hava oluşturdu.

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'ın çarşamba ve perşembe günü kongrede yapacağı sunumlar öncesinde genel olarak pozitif bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'nin mayıs ayı toptan eşya stokları ve mayıs ay JOLTS açık iş sayısı verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 47,16 ile 47,25 dolar aralığının direnç, 46,84 ile 46,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.