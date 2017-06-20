Brent petrolün varili 46,92 dolara geriledi

Brent petrolün varili, dün 47,27 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 47,73 doları görmüştü. Bu sabah güne 46,95 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,06 gibi kısmi bir düşüşle 46,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 44,44 dolardan alıcı buldu.

Petrol piyasasında dünya genelindeki arz fazlası nedeniyle fiyatlarda aşağı yönlü baskı devam ediyor.

Uzmanlar, ABD, Nijerya ve Libya'nın petrol üretimindeki artışıyla arz fazlasını tetiklediğini belirterek, küresel petrol fiyatının pazartesi günü son 7 ayın en düşük seviyesine gerilediğini kaydetti.

Petrol piyasasında yeni hafta tepki alımıyla başlarken, hafta ortasında açıklanacak stok verileri fiyatlar üzerinde etkili olabilir.

Küresel piyasalarda bugün Avro Bölgesi nisan ayı cari işlemler dengesi ve ABD birinci çeyrek cari işlemler dengesi verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 46,98 ile 47,05 dolar aralığının direnç bölgesi, 46,84 ile 46,91 dolar aralığının ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.