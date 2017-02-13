Brent petrolün varil fiyatı yatay seyrediyor

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yatay seyirle 56 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen hafta, Brent petrolün varil fiyatı, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) bu yıla dair petrol fiyatları tahminini yukarı yönlü revize ettiğini duyurmasının ardından hafta başındaki kayıplarını telafi etti.

EIA'nın şubat ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporunda" dünya genelinde petrol ve petrol ürünleri tüketimindeki artışın daha hızlı olmasının beklendiği belirtilirken, bu nedenle 2017 yılına dair petrol fiyatları öngörüsünün yukarı yönlü revize edildiği bildirildi.

Raporun ardından yükselişe geçen Brent petrol varil fiyatı, perşembe ve cuma günkü yükselişine karşın haftalık bazda yüzde 0,2 değer kaybederek haftayı 56,7 dolardan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 11.40 itibarıyla 56,5 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 53,6 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bu hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in 14 ve 15 Şubat'ta Kongre'de yapacağı sunumlar ile ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve atacağı adımların takip edileceğini belirterek, Brent petrolün varil fiyatında 56,00 doların destek, 57,60 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.