Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'de ham petrol stok verisindeki artışın ardından 1,5 dolara yakın gerileyerek 51,40 dolardan işlem görmeye başladı.

Brent petrolün varil fiyatı dün 52,64 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,91 doları görmüştü. Bu sabah 52,38 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,03 değişimle 51,40 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 48,79 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından dün açıklanan verilere göre, petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,8 milyon varil arttı.Uzmanlar, ABD'de petrol stoklarındaki artışın, fiyatlarda aşağı yönlü hareketleri desteklediğini kaydetti.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısını değerlendirmek üzere 7-8 Ağustos tarihlerinde toplanması bekleniyor. Bu tarihe kadar OPEC yetkililerinden gelecek açıklamalar fiyatlandırmalar üzerinde etkili olabilir.

Küresel piyasalarda bugün, Avro Bölgesi haziran ayı ÜFE ve ABD temmuz ayı ADP özel sektör istihdamı verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 51,38 ile 51,46 dolar aralığının direnç, 51,22 ile 51,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.