Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?

Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk gününde 52 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü 53 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 53,28 doları görmüştü. Bu sabah güne 51,93 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.43 itibarıyla yüzde 0,65 değer kazanarak 52,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 49,94 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın üretimi kısma kararının yılın ikinci yarısında 3 ay daha uzatılmasının yeterli olabileceğini açıklaması, petrol fiyatlarında beklenen toparlanma için yeterli ivmeyi sağlayamadı. Ayrıca, ABD'deki kaya gazı üretiminin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretimi azaltmasının etkilerini azaltacağı düşüncesi fiyatlarda yükselişi sınırladı.

Bu hafta, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) ve ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) ABD petrol stok verileri takip edilecek. Geçen hafta, API petrol stoklarının 840 bin varil azaldığını, EIA ise stokların 1 milyon varil azaldığını açıklamıştı.

Uzmanlar, Brent petrolün varil fiyatında bugün 52,70-52,68 dolar aralığının destek, 52,78-52,80 dolar civarının ise direnç konumuna geldiğini belirtiyor.

Öte yandan, Baker Hughes tarafından cuma günü ABD'de petrol kuyu sayısının 5 artarak 688'e yükseldiği ve kuyu sayısındaki artışın 14 haftadır devam ettiği kaydedildi.