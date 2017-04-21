  • 21 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.641
    EURO 3.908
  • BIST 92703.71
    ALTIN 149.775
Buradasınız : » » Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?

Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?

Brent petrolün varil fiyatı ABD benzin stok verilerindeki hareketlilikle haftanın son işlem gününde 53 dolar seviyesinde tutunma çalışıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?

Brent petrolün varil fiyatı ABD benzin stok verilerindeki hareketlilikle haftanın son işlem gününde 53 dolar seviyesinde tutunma çalışıyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 53,09 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 53,52 doları görmüştü. Bu sabah güne 53 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,11 değer kazanarak 53,05 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 50,79 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın üretimi kısma kararının yılın ikinci yarısında 3 ay daha uzatılmasının yeterli olabileceği açıklaması toparlanma için yeterli ivme sağlayamadı.

Kısmı yükseliş çabalarının da sınırlı kaldığı piyasalar, hafta sonu OPEC'in yapacağı üretim kısma süreci sonuçlarının değerlendirileceği gayri resmi toplantıyı izleyecek.

Küresel piyasalarda bugün, Avro Bölgesi, nisan ayı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), İngiltere, mart ayı perakende satışlar, ABD, nisan ayı imalat sanayi PMI, ve ABD, mart ayı ikinci el konut satışları verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolün varil fiyatında bugün 52,50 - 51,30 dolar aralığının destek, 53,45 - 53,10 dolar civarının ise direnç konumuna geldiğini belirtiyor.

Etiketler: brent petrol, brent petrolün varil fiyatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER