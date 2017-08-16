Brent petrolün varil fiyatı ne kadar? (16 Ağustos 2017)

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ham petrol stoklarındaki düşüşün etkisiyle 51,02 dolardan işlem görmeye başladı.

Brent petrolün varil fiyatı dün 50,63 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 51,01 doları görmüştü. Bu sabah 50,92 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değişimle 51,02 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 47,70 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından dün açıklanan verilere göre, ABD ham petrol stokları geçen hafta itibariyle 9,2 milyon varil düşüşle 469,2 milyon varile geriledi.

ABD ve Kuzey Kore arasında geçen hafta yükselen tansiyonun düşürülmesi çağrılarının ardından, petrolün dengeleme arayışını sürdürmesi bekleniyor.

ABD Enerji Bilgi Bakanlığının açıklayacağı haftalık petrol ve benzin stoklama verilerinin izleneceği küresel piyasalarda, bugün ayrıca İngiltere ILO işsizlik, Avro Bölgesi öncü 2. çeyrek GSYH, ABD haftalık MBA mortgage başvuruları ile Fed tutanakları etkili olabilir.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 51,13 ile 51,18 dolar aralığının direnç, 51,06 ile 51,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.