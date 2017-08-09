Brent petrolün varil fiyatı kaç dolar?

Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısının ardından 51,84 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün 52,23 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,71 doları görmüştü. Bu sabah 51,96 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,23 düşüşle 51,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 48,97 dolardan alıcı buldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abudabi'de dün bir araya gelen OPEC ve OPEC dışı ülkeler, toplantıda üretim kısıntısını değerlendirdi. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan OPEC, buluşmadan olumlu sonuç çıktığını ve Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kazakistan ve Malezya'nın üretim kısıntısı kararını desteklediğini açıkladı. OPEC ve OPEC dışı ülkelerin bir sonraki toplantısının 21 Ağustos'ta Viyana'da yapılacağı kaydedildi.

Petrol piyasalarında ABD Enerji Enformasyon İdaresinin bugün açıklayacağı petrol stok verisi takip edilecek. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede petrol stoklarının 7,8 milyon varil azaldığını açıkladı.

Bugün küresel piyasalarda, ABD ve Kuzey Kore arasındaki gelişmeler, ABD haftalık mortgage başvuruları ve haziran ayı toptan eşya stoklar verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 51,99 ile 52,01 dolar aralığının direnç, 51,87 ile 51,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.